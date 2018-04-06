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Уральский Банк Реконструкции и Развития снизил доходность дебетовых карт «Максимум»
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Уральский Банк Реконструкции и Развития снизил доходность дебетовых карт «Максимум» 

Банки.ру 1 час назад
Уральский Банк Реконструкции и Развития уменьшил максимальную процентную ставку по картам «Максимум», начисляемую на остаток средств на картсчете, на 0,25 процентных пункта.
Начисление процентов на остаток собственных средств производится при поддержании остатка на карте от 20 тыс. до 350 тыс. рублей. При совершении покупок по картам на сумму от 12 тыс. рублей ежемесячно процентная ставка теперь составит 7% годовых, менее 12 тыс. рублей — 5% годовых.
«По картам также предусмотрен кэшбэк в размере 1% и 10% от покупок в специальных категориях», — отмечает эксперт по банковским продуктам Банки.ру Марина Вербицкая.
Продуктовый виджет
Прочие тарифы по данным картам остались без изменений. Стоимость годового обслуживания для Visa Classic взимается в размере 1 440 рублей в год, для Visa Gold — 2 880 рублей. При совершении покупок в месяц на сумму от 12 тыс. рублей по «классической» карте и от 30 тыс. по «золотой» карте ежемесячно возвращается 1/12 платы за годовое обслуживание.
Снятие наличных денежных средств в устройствах банка и банкоматах банков-партнеров осуществляется бесплатно, в банкоматах других банков составляет 1%, минимум 120 рублей, в кассах сторонних кредитных организаций — 1%, минимум 150 рублей.
Карты выпускаются сроком на три года. Плата за СМС-информирование не взимается.
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