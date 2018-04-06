ФАС раскрыла причину претензий к «Вымпелкому»

Сотовая компания намерена с 18 апреля изменить домашние условия ряда тарифов. Звонки на номера региона пребывания будут считаться местными, на номера других регионов — междугородными.

Получается, что роуминг просто преобразовался в услуги междугородней связи. Как раз эти действия ФАС и не сочла исполнением ранее выданного предупреждения, пояснили "РГ" в пресс-службе ведомства.