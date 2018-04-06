ФАС раскрыла причину претензий к «Вымпелкому» 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сочла, что "Вымпелком" (бренд "Билайн") не исполнил предупреждение, которое ранее выдавала служба, когда оператор вместо роуминга ввел услугу междугородней связи.
Сотовая компания намерена с 18 апреля изменить домашние условия ряда тарифов. Звонки на номера региона пребывания будут считаться местными, на номера других регионов — междугородными.
Получается, что роуминг просто преобразовался в услуги междугородней связи. Как раз эти действия ФАС и не сочла исполнением ранее выданного предупреждения, пояснили "РГ" в пресс-службе ведомства.