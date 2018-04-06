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Частные компании могут допустить к работе на шельфе
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Частные компании могут допустить к работе на шельфе 

Вести.Ru 22 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 6 апреля — «Вести. Экономика». Правительство одобрило изменения в ст. 7 закона «О континентальном шельфе Российской Федерации», законопроект внесут в Госдуму. «Законодательством предусмотрено предоставление права пользования участками недр континентального шельфа Российской Федерации без проведения аукционов. В связи с тем, что сложившаяся правоприменительная практика показала несовершенство такой процедуры, законопроектом предлагается исключить из Федерального закона „О континентальном шельфе Российской Федерации“ норму о безальтернативном и безаукционном порядке предоставления в пользование участков недр континентального шельфа», — сообщает сайт правительства. По словам министра природных ресурсов Сергея Донского, законопроект устанавливает возможность проведения аукционов на право пользования участками недр федерального значения континентального шельфа России среди лиц, имеющих право выступать пользователями таких участков. Сейчас правом работы на шельфе обладают только "Газпром" и "Роснефть".
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Песков: допуск частных компаний к шельфу пока закрыт Опыт показал несовершенство существующей процедуры безаукционного предоставления права пользования участками недр континентального шельфа России, «что негативно сказывается на освоении недр в современных экономических условиях», подчеркнул Донской. В России установлен временный запрет на выдачу лицензий для работы на шельфе Арктики до выполнения обязательств по уже выданным лицензиям. Выдачу лицензий могут возобновить по обращению «Роснефти» или «Газпрома». Глава «Газпрома» Алексей Миллер и глава «Роснефти» Игорь Сечин 20 сентября 2014 г. в письме на имя президента Владимира Путина выразили озабоченность планами «либерализации доступа к освоению участков недр континентального шельфа в части допуска к его освоению частных компаний». «Действительно, »ЛУКойл" и ряд других компаний неоднократно, достаточно аргументированно выступали за то, чтобы право работать на шельфе было предоставлено и частным компаниям, которые обладают соответствующими инфраструктурными и технологическими возможностями. Этот вопрос не первый год на повестке дня", — заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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