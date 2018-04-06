Урал стал самым быстрорастущим рынком страхования в России

Уральский регион продемонстрировал наибольший прирост сборов за 2017 год. По данным ЦБ РФ, они увеличились на 11,7% — до 91 миллиарда рублей.

Почти аналогичную динамику показали Сибирь и Дальний Восток, где премии страховщиков прибавили 11%, достигнув 108,3 миллиарда рублей. В Москве Подмосковье они выросли на 10,2% — до 681,4 миллиарда.

На четвертом месте по темпам роста премий оказалось Центральное Черноземье (+8%, 63,8 миллиарда рублей), на пятом — Приволжье (+7,4%, 136,8 миллиарда). Сборы на Северо-Западе увеличились на 6,3% и составили 134,2 миллиарда рублей, в южных регионах они остались на прежнем уровне — 70 миллиардов.

Наибольший объем премий, по данным Банка России, зафиксирован в Московском регионе (681,4 миллиарда рублей). Его обеспечил рост таких направлений рынка, как страхование жизни (+42,5%), от несчастных случаев (+26,6%), страхование имущества физлиц (+15,6%), страхование финансовых рисков (+12,9%), ОПО (+9,7%), ОСАГО (+9%) и ДМС (+1,2%).

В Приволжье увеличению сборов до 136,8 миллиарда рублей способствовал рост премий по страхованию жизни (+60,8%), финансовых рисков (+37,5%), ДМС (+13,7%), имущества физических лиц (+5,3%).

Положительная динамика сборов Северо-Запада (до 134,2 миллиарда рублей) обеспечена увеличением премий по страхованию жизни (+50,6%), финансовых рисков (+44,3%), имущества физлиц (+8,3%), страхованию от несчастных случаев (+7,9%), ДМС (+6,4%), страхованию имущества юридических лиц (+5,4%).

В Сибири и на Дальнем Востоке общий объем премий составил 108,3 миллиарда рублей. Там выросли сборы по страхованию жизни (+71,4%), финансовых рисков (+18,3%), имущества физических лиц (+11,9%), ДМС (+3,2%) и каско (+2,7%).

Сборы на Урале достигли 91 миллиарда за счет роста рынка в таких сегментах, как страхование жизни (+71,5%), финансовых рисков (+35,4%), ДМС (+23,2%), имущества физлиц (+12,7%), НС (+7,5%), каско (+1,7%)

На юге России (70 миллиардов рублей положительная динамика наблюдалась в страховании жизни (+69,6%), финансовых рисков (+48,5%), каско (+10,1%), ДМС (+7,5%) и имущества физлиц (+0,9%).

Сборы в Центральном Черноземье увеличились до 63,8 миллиарда рублей за счет страхования жизни (+99%), финансовых рисков (+57%), каско (+3,6%), ДМС (+2,1%), имущества физлиц (+1,2%).

По данным Центрального банка России, сборы отечественных страховщиков по всем видам страхования (кроме ОМС) выросли за минувший год на 8,9% — до 1,286 триллиона рублей.

Наилучшую динамику показали страхование жизни (+53,7%), финансовых рисков (+18,1%), имущества физических лиц (+11,7%), от несчастных случаев (+10,1%), а также ДМС (+4,1%).