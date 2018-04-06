Ещё
Петербургская компания планирует обанкротить связанную с Магомедовым ДВМП
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Петербургская компания планирует обанкротить связанную с Магомедовым ДВМП 

Rambler News Service 1 час назад
Санкт-петербургская управляющая компания «Арсагера» планирует подать иск в Арбитражный суд Москвы о признании «Дальневосточного морского пароходства» банкротом, следует из информации на сайте «Федресурс».
«Публичное акционерное общество ''Управляющая компания ''Арсагера''…на основании п. 2.1 ст. 7 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ ''О несостоятельности (банкротстве)'' сообщает о своем намерении обратиться в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании ПАО ‘’ДВМП'' несостоятельным (банкротом) в связи с наличием у него признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ ‘’О несостоятельности (банкротстве)''», — говорится в сообщении.
ДВМП — головная компания группы Fesco, владельцем которой является группа «Сумма» Зиявудина Магомедова. Бизнесмен и его брат Магомед Магомедов ранее были арестованы по подозрению в мошенничестве, хищениях и организации преступного сообщества.
«Арсагера» — управляющая компания, занимающаяся управлением капиталом на рынке ценных бумаг и недвижимости, управлением ПИФами и индивидуальным доверительным управлением.
Rambler News Service: последние новости
Замглавы «Почты России» по имущественным вопросам покинул свой пост Еврокомиссия одобрила создание СП «Роснефти» и GE для развития промышленного интернета В Госдуму внесен новый законопроект об акционировании Почты России
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Малышева оправдалась за скандал с собаками611
На Украине угрожают взорвать Крымский мост264
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах26
Вдова Табакова прокомментировала назначение Машкова5
Макаревич рассказал о союзе Гитлера со Сталиным495
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
01:00
На Украине угрожают взорвать Крымский мост
Украина В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение