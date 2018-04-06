Петербургская компания планирует обанкротить связанную с Магомедовым ДВМП

«Публичное акционерное общество ''Управляющая компания ''Арсагера''…на основании п. 2.1 ст. 7 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ ''О несостоятельности (банкротстве)'' сообщает о своем намерении обратиться в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании ПАО ‘’ДВМП'' несостоятельным (банкротом) в связи с наличием у него признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ ‘’О несостоятельности (банкротстве)''», — говорится в сообщении.

ДВМП — головная компания группы Fesco, владельцем которой является группа «Сумма» Зиявудина Магомедова. Бизнесмен и его брат Магомед Магомедов ранее были арестованы по подозрению в мошенничестве, хищениях и организации преступного сообщества.

«Арсагера» — управляющая компания, занимающаяся управлением капиталом на рынке ценных бумаг и недвижимости, управлением ПИФами и индивидуальным доверительным управлением.