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Китайская HNA Group намерена продать долю в Hilton Worldwide
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Китайская HNA Group намерена продать долю в Hilton Worldwide 

Ведомости 1 час назад
Китайский многопрофильный конгломерат HNA Group Co. объявил о намерении продать часть или всю долю в Hilton Worldwide, владеющей сетью отелей Hilton.
Доля HNA в Hilton составляет 26,1%, ее рыночная стоимость равняется около $6,3 млрд, пишет газета The Wall Street Journal.
В случае продажи доли по текущей рыночной стоимости HNA зафиксирует прибыль от инвестиций в размере $2 млрд
Доля Hilton будет продана в рамках одного или более публичных размещений акций, время проведения которых будет зависеть от рыночных условий и других факторов, говорится в заявлении HNA.
HNA приобрел долю в 25% в Hilton Worldwide у фонда прямых инвестиций Blackstone за $6,5 млрд осенью 2016 г. В тот момент Hilton Worldwide заявляла, что китайский конгломерат будет ее «долгосрочным инвестором и стратегическим партнером».
Позднее Hilton Worldwide была разделена на три компании с отдельным листингом, в каждой из которых HNA получил по 25%. Одна из них сохранила название Hilton Worldwide, и доля HNA в ней выросла к настоящему времени благодаря осуществленному компанией выкупу акций.
В марте этого года HNA продал доли в двух из этих компаний — Park Hotels & Resorts Inc. и Hilton Grand Vacations Inc.
Покупка Hilton Worldwide была профинансирована за счет заемных средств.
С лета прошлого года стоимость заимствования для HNA увеличилась, и компании стало сложнее привлекать средства для того, чтобы платить по долгу в $100 млрд
Кроме того, правительство КНР начало выражать обеспокоенность действиями крупных частных конгломератов, включая HNA, активно инвестировавших за рубеж, что оказало серьезное давление на многие компании, вынудив их продавать недвижимость и другие зарубежные активы.
HNA — это конгломерат фирм, занятых в основном в сфере воздушного транспорта (концерн начинался с Hainan Airlines), недвижимости, финансовых услуг, туризма и морских перевозок. Составляющие его фирмы сосредоточены в Китае и в азиатском регионе, но есть некоторая деятельность и в Европейском союзе, и в США.
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