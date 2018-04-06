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Takeda Pharmaceutical рассматривает вариант полного приобретения Shire
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Takeda Pharmaceutical рассматривает вариант полного приобретения Shire 

Прайм 1 час назад
Президент Takeda Pharmaceutical Co. Кристоф Вебер в четверг заявил, что его компания рассматривает вариант приобретения полного контроля над ирландским конкурентом Shire PLC, сообщает Dow Jones со ссылкой на издание Nikkei.
По словам осведомленных источников, Вебер сообщил эту новость на неформальной встрече с аналитиками.
В частности, он сказал, что компания планирует приобрести все находящиеся в свободном обращении акции Shire. Сейчас они в целом оцениваются примерно в 4,9 трлн иен (45,7 млрд долларов). Ожидается, что общая стоимость сделки составит около 6 трлн иен.
Shire занимается разработкой широкого ассортимента лекарств против редких болезней.
Takeda сказала, что примет официальное решение о возможности приобретения Shire 25 апреля к 17.00 по Лондонскому времени.
На сегодняшний день Takeda оценивается примерно в 4 трлн иен, гораздо ниже своего потенциального объекта приобретения. В декабре, по состоянию на конец 3-го финансового квартала, денежные средства и их эквиваленты на балансе этой фармацевтической фирмы составляли приблизительно 440 млрд иен, а процентные обязательства — около 1,1 трлн иен.
Для выкупа акций на 6 трлн иен Takeda потребуется дополнительные заимствования и/или увеличение капитала.
На встрече, по словам источников, Вебер отказался ответить на вопросы о способах финансирования сделки.
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