Ещё
Банк «Траст» уменьшает уставный капитал до 1 рубля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Банк «Траст» уменьшает уставный капитал до 1 рубля 

Прайм 39 минут назад
Банк «Траст», проходящий санацию через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора, уменьшает уставный капитал до 1 рубля, следует из материалов кредитной организации.
Согласно новой редакции устава банка, уставный капитал сформирован в сумме 1 рубль, а уменьшение уставного капитала банка произошло путем снижения номинальной стоимости акций. Теперь номинал акции равен единице, разделенной на 4,630 квадриллиона рублей.
Величина, на которую уменьшается уставный капитал «Траста», составляет 10 миллионов рублей.
В середине марта ЦБ утвердил план своего участия в финансовом оздоровлении банка «Траст», тем самым вывел его из периметра "ФК Открытие". Всего же Банк России в настоящее время санирует через управляющую компанию ФКБС три крупных российских банка — «ФК Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк, а также банк «Советский» и "Рост банк".
Согласно отчетности банка, отрицательный капитал «Траста» на 1 марта составил 196,8 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с 1 февраля на 6,2 миллиарда рублей.
Зампред ЦБ Василий Поздышев в начале апреля сообщил журналистам, что на базе «Траста» будет создан банк плохих и непрофильных активов, который будет работать как фонд прямых инвестиций. По его словам, банк плохих активов будет создан из балансов нескольких банков — «Рост банка», «Траста», а также Автовазбанка и Промсвязьбанка. В банк плохих долгов войдут активы примерно на 1,1 триллиона рублей, из которых регулятор рассчитывает вернуть 40-60%, отметил зампред ЦБ.
Прайм: последние новости
СМИ: "Почту России" могут сделать акционерным обществом Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в I квартале выросла на 26,4% Одна из крупнейших IT-компаний России подала в суд на Банк России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост71
Малышева оправдалась за скандал с собаками568
Поплавская сорвала шоу на НТВ95
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ158
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая249
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова
Шоу-бизнес
00:45
Рыба-монстр с человеческими зубами
Общество
02:58
В Москву придет аномальное потепление
Общество Новости Москвы
03:15
Стала известна судьба домашних животных Скрипалей
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение