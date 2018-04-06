Банк «Траст» уменьшает уставный капитал до 1 рубля

Банк «Траст» , проходящий санацию через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора, уменьшает уставный капитал до 1 рубля, следует из материалов кредитной организации.

Согласно новой редакции устава банка, уставный капитал сформирован в сумме 1 рубль, а уменьшение уставного капитала банка произошло путем снижения номинальной стоимости акций. Теперь номинал акции равен единице, разделенной на 4,630 квадриллиона рублей.

Величина, на которую уменьшается уставный капитал «Траста», составляет 10 миллионов рублей.

Согласно отчетности банка, отрицательный капитал «Траста» на 1 марта составил 196,8 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с 1 февраля на 6,2 миллиарда рублей.