Ford создаст банк для смягчения рисков от Brexit 

Ford Credit Europe (FCE) сообщил о том, что получил одобрение Европейского центрального банка на открытие банка в Германии. Он будет создан для смягчения любого риска от выхода Великобритании из Евросоюза, передает Reuters.
FCE — банк, который полностью принадлежит автопроизводителю Ford. FCE зарегистрирован в Великобритании и работает в 15 европейских странах, указано на его сайте. Он предоставляет розничные, лизинговые и оптовые автомобильные финансовые продукты и услуги.
Банк будет создан во второй половине 2018 г. FCE запросил банковскую лицензию Германии, чтобы в будущем работать вместе с существующей британской, поскольку пока неизвестно, смогут ли финансовые организации Великобритании обслуживать весь Евросоюз после Brexit, уточняет Reuters. Рабочие места в Соединенном королевстве сохранятся, обещает банк.