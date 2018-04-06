Ford создаст банк для смягчения рисков от Brexit

FCE — банк, который полностью принадлежит автопроизводителю Ford. FCE зарегистрирован в Великобритании и работает в 15 европейских странах, указано на его сайте. Он предоставляет розничные, лизинговые и оптовые автомобильные финансовые продукты и услуги.