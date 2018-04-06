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Ford получит банковскую лицензию в Германии
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Ford получит банковскую лицензию в Германии 

Вести Экономика 52 минуты назад
Фото: Вести Экономика
EPA/Julian Smith
Москва, 6 апреля — «Вести. Экономика». Компания Ford получила одобрение Европейского центрального банка (ЕЦБ) заявки на создание банка в Германии в рамках своей стратегии по смягчению рисков от выхода Великобритании из состава Евросоюза.
"Европейский центральный банк одобрил заявку банка Ford Credit Europe (FCE) на получение банковской лицензии в Германии. Мы рассчитываем создать этот банк во второй половине 2018 года", — сказал представитель пресс-службы компании.
FCE запросил лицензию на банковскую лицензию в Германии, чтобы в будущем году работать вместе с существующей британской лицензией, поскольку будущее так называемой «паспортизации», которая позволяет финансовым компаниям работать на всей территории ЕС, после Brexit пока не определилось.
FCE заявила, что сохранит свою штаб-квартиру в Великобритании и что этот план не будет включать потери рабочих мест или значительные изменения в плане того, где работают сотрудники.
FCE, полностью независимая дочерняя компания Ford, предоставляет финансовые услуги дилерам, розничным торговцам и бизнес-клиентам в Великобритании и 11 других странах Европы.
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