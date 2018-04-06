Суд поддержал «Роснефть» в споре с Роснедрами по нефтегазовому участку в Якутии

Арбитражный суд Москвы по заявлению Восточно-Сибирской нефтегазовой компании (ВСНК), дочерней компании "Роснефти" , признал незаконным поручение Федерального агентства по недропользованию (Роснедр) своему якутскому подразделению отменить итоги аукциона на Северо-Тюнгский нефтегазовый участок, следует из опубликованного решения суда.

Победившая на торгах ВСНК в январе оспорила поручение руководителя Роснедр от 25 декабря 2017 года о признании несостоявшимся аукциона на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на Северо-Тюнгском участке в Якутии

Поручение было издано по результатам рассмотрения жалобы второго участника аукциона — компании «ЯТЭК» , заявившей, что она не была допущена к торгам, поэтому аукцион с единственным участником должен быть аннулирован. На основании оспоренного ВСНК поручения якутское управление по недропользованию (Якутнедра), проводившее торги, приняло приказы об отмене итогов аукциона, признании аукциона несостоявшимся и досрочном прекращении лицензии.

Как установил суд, ВСНК и ЯТЭК внесли сборы за участие в аукционе, заключили договоры о задатке, внесли задатки, подали в Якутнедра заявки на участие в аукционе и были допущены к торгам. Однако непосредственно в день проведения аукциона ЯТЭК, извещенная о дате, месте и времени аукциона, своего представителя для участия в аукционе не направила. ВСНК стала победителем на втором шаге, предложив платеж за пользование недрами в размере 15,1 миллиона рублей при стартовом значении 12,6 миллиона рублей.

Арбитраж Москвы указал в своем решении, что «неявка представителя участника в день проведения аукциона, непредставление представителем участника документов, удостоверяющих полномочия соответствующего представителя, или недопуск представителя участника к участию в аукционе не являются недопуском зарегистрированного участника к участию в аукционе». Решение суда первой инстанции вступит в силу через месяц, если не будет обжаловано в апелляционном порядке.

Запасы нефти на Северо-Тюнгском участке оцениваются в 3,1 миллиона тонн по категории Д1 и 1,3 миллиона тонн по категории Д2, запасы газа оцениваются в 71,2 миллиарда кубометров по категории Д1 и 35,8 миллиарда кубометров по категории Д2.