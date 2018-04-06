Операционная прибыль Samsung превзошла прознозы

Согласно данным предварительной внутренней отчетности, операционная прибыль Samsung Electronics подскочила почти на 58% в годовом исчислении, что аналитики связывают с улучшением показателей в мобильном подразделении.

Компания увеличила операционную прибыль в первом квартале 2018 года до рекордного уровня — 15,6 трлн вон ($14,6 млрд) против 9,89 трлн вон годом ранее. Выручка увеличилась на 18,7%, достигнув 60 трлн вон ($56,4 млрд), тогда как в тот же период 2017 года объем продаж Samsung был на уровне 50,5 трлн вон. Samsung обнародует окончательную квартальную отчетность позднее в этом месяце.

Эксперты, опрошенные S&P Global Market Intelligence, в среднем прогнозировали операционную прибыль Samsung в первом квартале на уровне 14,5 трлн вон, выручку — в 61,5 трлн вон.

Samsung фиксирует рекордные показатели операционной прибыли уже три квартала подряд. В финальном квартале 2017 году этот показатель составил 15,15 трлн вон.

Одним из факторов роста в мобильном бизнесе стал выход флагманских смартфонов Galaxy S9, поступивших в продажу в марте, на месяц раньше прошлогоднего релиза Galaxy S8.

Эксперты DB Financial Investment даже прогнозируют, что благодаря высокому спросу на Galaxy S9 операционная прибыль подразделения в январе-марте может достигнуть 3 трлн вон ($2,8 млрд). Специалисты считают, что за квартал Samsung продала порядка 10 млн этих смартфонов.

Аналитики Leading Investment & Securities говорят, что по сравнению с предыдущим кварталом прибыль в полупроводниковом бизнесе Samsung, вероятно, несколько просядет, что отчасти связано со слабыми продажами смартфонов Apple iPhone X. В заключительной четверти 2017 года подразделение по выпуску микросхем обеспечило Samsung операционную прибыль в 10,9 трлн вон ($10,2 млрд).

Улучшению показателей Samsung способствует рост продаж выпускаемых компанией чипов памяти. Цены на эти чипы продолжают расти на фоне высокого спроса со стороны производителей подключаемых к интернету устройств, а также серверов данных.

Стоимость акций Samsung снизилась по итогам торгов в пятницу на 0,7%. С начала 2018 года бумаги компании подешевели более чем на 5% после скачка на 41% в 2017 году.