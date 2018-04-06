Запсибкомбанк снизил ставки по всей линейке кредитов для бизнеса

Запсибкомбанк ставки по кредитованию предприятий малого и среднего бизнеса.

По программе «Автокредит для бизнеса» ставки снижены с 13,5—15,5% годовых до 12—14% годовых, денежные средства можно получить на срок до пяти лет. По программе «Бизнес-ипотека» ставки снижены до 12—13,5% годовых (ранее — 13—15% годовых), окончательный размер ставки зависит от величины первоначального взноса.

На 1 процентный пункт снижены ставки по программам: «На реконструкцию» и «На строительство недвижимости» — до 13% годовых, «Оборудование» — до 14,5% годовых и «На исполнение госконтракта» минимальная ставка снижена до 11,5% годовых.

Заметнее всего снизилась минимальная ставка по программе «Рефинансирование», по ней ставка снижена до 9,76% годовых (ранее — 13,56% годовых), однако, реальная ставка по кредиту не может быть ниже, чем на 1,5 п.п. ставки по рефинансировуемому кредиту.

Ирина Сафронова. «Следуя тенденциям рынка, Запсибкомбанк снизил стоимость своих кредитных предложений для бизнеса. После этого снижения ставки по кредитам приблизились к среднерыночным значениям, что при широкой линейке кредитов бизнесу может сделать предложения банка привлекательным для заемщиков. Однако стоит отметить, что по всем программам банк взимает дополнительные комиссии при оформлении кредитов», — добавляет эксперт Банки.ру

Продуктовый виджет