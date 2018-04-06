«Совкомфлот» привлек кредит у международных банков на $252 млн

Российская судоходная компания «Совкомфлот» привлекла у шести международных банков кредит на $252 млн «Группа компаний ''Совкомфлот'' заключила с консорциумом международных банков кредитное соглашение на общую сумму 252 млн долларов США сроком до 7 лет. В состав консорциума вошли шесть кредитных организаций: ABN AMRO Bank, BNP Paribas, Citibank, ING Bank, KfW IPEX-Bank и Société Générale», — говорится в сообщении компании.

«Совкомфлот» отмечает, что привлеченные средства пойдут на финансирование строительства серии из шести нефтеналивных танкеров типоразмера «Афрамакс» на газомоторном топливе (СПГ).

«Планируемый срок поставки танкеров — с III квартала 2018 года по II квартал 2019 года. Дедвейт каждого судна составит 114 тыс. тонн, их корпусам будет присвоен ледовый класс 1А, что позволит в режиме круглогодичной навигации безопасно эксплуатировать новые танкера в морских бассейнах со сложной ледовой обстановкой — в частности, на Балтике и в Северо-Западной Европе», — сообщает «Совкомфлот».