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«Совкомфлот» привлек кредит у международных банков на $252 млн
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«Совкомфлот» привлек кредит у международных банков на $252 млн 

Rambler News Service 2 часа назад
Российская судоходная компания «Совкомфлот» привлекла у шести международных банков кредит на $252 млн  «Группа компаний ''Совкомфлот'' заключила с консорциумом международных банков кредитное соглашение на общую сумму 252 млн долларов США сроком до 7 лет. В состав консорциума вошли шесть кредитных организаций: ABN AMRO Bank, BNP Paribas, Citibank, ING Bank, KfW IPEX-Bank и Société Générale», — говорится в сообщении компании.
«Совкомфлот» отмечает, что привлеченные средства пойдут на финансирование строительства серии из шести нефтеналивных танкеров типоразмера «Афрамакс» на газомоторном топливе (СПГ).
«Планируемый срок поставки танкеров — с III квартала 2018 года по II квартал 2019 года. Дедвейт каждого судна составит 114 тыс. тонн, их корпусам будет присвоен ледовый класс 1А, что позволит в режиме круглогодичной навигации безопасно эксплуатировать новые танкера в морских бассейнах со сложной ледовой обстановкой — в частности, на Балтике и в Северо-Западной Европе», — сообщает «Совкомфлот».
Компания отмечает, что в феврале 2018 года были заключены тайм-чартерные соглашения с концерном Shell сроком до 10 лет на эксплуатацию двух танкеров этой серии для перевозок нефти в рамках экспортной программы Shell. В 2017 году компании также подписали бункерное соглашение, согласно которому Shell обеспечит поставку газомоторного топлива для всех судов этой серии.
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