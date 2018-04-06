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Долги оренбуржцев за услуги превысили 3 млрд рублей
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Долги оренбуржцев за услуги превысили 3 млрд рублей 

ProOren 2 часа назад
Долги оренбуржцев по платежам за ЖКУ исчисляются в миллиардах. Такая ситуация может стать причиной срыва ремонтных компаний в предстоящем сезоне. Сегодня в областном центре уже прошел рейд по взысканию задолженности.
«Нам должны за все услуги, которые мы продаем. Львиная доля за тепловую энергию — это физические лица. Это величина около полутора миллиардов из 2,5 миллиардов общей задолженности за тепло. Это тепловая энергия и горячая вода вместе», — уточнил директор по продажам оренбургского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Елена Вербина.
При этом у судебных приставов находится больше 29 тысяч исполнительных листов о взыскании долгов по ЖКУ. Это четвертое место после алиментов, кредитов и штрафов.
Эту ситуацию комментирует и начальник отдела аналитического обеспечения кап. ремонта Управоения ЖКХ Ирина Дмитриева. Она считает, что единственная санкция в отношении должников — отключить электроэнергию, потому что отключить отопление и горячую воду в сезон холодов нельзя.
Наибольшая сумма долга населения за предоставленные ЖКУ сегодня зафиксирована в Оренбурге, Орске, Новотроицке, Кувандыкском городском округе, Оренбург.
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