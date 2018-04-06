Долги оренбуржцев за услуги превысили 3 млрд рублей

Долги оренбуржцев по платежам за ЖКУ исчисляются в миллиардах. Такая ситуация может стать причиной срыва ремонтных компаний в предстоящем сезоне. Сегодня в областном центре уже прошел рейд по взысканию задолженности.

«Нам должны за все услуги, которые мы продаем. Львиная доля за тепловую энергию — это физические лица. Это величина около полутора миллиардов из 2,5 миллиардов общей задолженности за тепло. Это тепловая энергия и горячая вода вместе», — уточнил директор по продажам оренбургского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Елена Вербина.

При этом у судебных приставов находится больше 29 тысяч исполнительных листов о взыскании долгов по ЖКУ. Это четвертое место после алиментов, кредитов и штрафов.

Эту ситуацию комментирует и начальник отдела аналитического обеспечения кап. ремонта Управоения ЖКХ Ирина Дмитриева . Она считает, что единственная санкция в отношении должников — отключить электроэнергию, потому что отключить отопление и горячую воду в сезон холодов нельзя.