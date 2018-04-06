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Райффайзенбанк снизил ставки по кредитным картам
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Райффайзенбанк снизил ставки по кредитным картам 

Банки.ру 2 часа назад
По ряду карт банк снизил ставки по кредиту на безналичную оплату товаров и услуг для новых клиентов. Изменения не затронули премиальные карты.
Так, по картам «Все сразу», «Наличная», «110 дней», «Austrian Airlines» (World), «Travel Rewards» (Gold) ставки на указанные операции были снижены на 0,5 процентного пункта до 29—32% годовых. Ставки применяются по истечении льготного периода кредитования 50—52 дня и 110 дней по одноименной карте. На прочие операции по—прежнему проценты начисляются по ставке 39% годовых.
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«Добавлю, что с 27 марта по 30 апреля в банке среди действующих держателей карт проводится акция по бесплатному снятию кредитных средств в банкоматах банка и его партнеров, а также бесплатным переводам на любые карты через Райффайзен-Онлайн или в банкоматах Райффайзенбанка. Принять участие в акции могут клиенты, получившие приглашение в виде СМС-сообщения», — сообщает эксперт по банковским картам Банки.ру Екатерина Марцукова.
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