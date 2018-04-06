Райффайзенбанк снизил ставки по кредитным картам

По ряду карт банк снизил ставки по кредиту на безналичную оплату товаров и услуг для новых клиентов. Изменения не затронули премиальные карты.

Так, по картам «Все сразу», «Наличная», «110 дней», «Austrian Airlines» (World), «Travel Rewards» (Gold) ставки на указанные операции были снижены на 0,5 процентного пункта до 29—32% годовых. Ставки применяются по истечении льготного периода кредитования 50—52 дня и 110 дней по одноименной карте. На прочие операции по—прежнему проценты начисляются по ставке 39% годовых.

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