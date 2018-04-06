Глава «ФК Открытие» не считает, что под санацию могут попасть новые крупные банки РФ

"Мы не видим других крупных банков, которые могут попасть под Фонд консолидации банковского сектора, скорее, это будут небольшие огранизации", — сказал Задорнов в интервью телеканалу РБК.