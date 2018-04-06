Российские компании инвестируют 1,3 трлн рублей в нефтедобычу в 2018 году

Александр Новак. МОСКВА , 6 апреля. / ТАСС /. Капитальные вложения российских компаний в 2018 году в нефтедобычу составят 1,3 трлн рублей. Об этом журналистам сказал министр энергетики России

"Ориентируемся на уровень 1,3 трлн рублей капитальных вложений ВИНКами (вертикально-интегрированные компании — прим. ТАСС) в нефтедобычу. У нас в прошлом году был очень большой прирост — 10%, поэтому для сохранения этого уровня — это хороший показатель", — заметил министр.

При этом Новак не исключил, что объем инвестиций может быть и больше.

В 2017 году капитальные вложения ВИНКов составили 1,33 трлн рублей. В 2016 году этот показатель был равен 1,21 трлн рублей.