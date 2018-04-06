Ещё
Российские компании инвестируют 1,3 трлн рублей в нефтедобычу в 2018 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские компании инвестируют 1,3 трлн рублей в нефтедобычу в 2018 году 

ТАСС 49 минут назад
МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Капитальные вложения российских компаний в 2018 году в нефтедобычу составят 1,3 трлн рублей. Об этом журналистам сказал министр энергетики России Александр Новак.
"Ориентируемся на уровень 1,3 трлн рублей капитальных вложений ВИНКами (вертикально-интегрированные компании — прим. ТАСС) в нефтедобычу. У нас в прошлом году был очень большой прирост — 10%, поэтому для сохранения этого уровня — это хороший показатель", — заметил министр.
При этом Новак не исключил, что объем инвестиций может быть и больше.
В 2017 году капитальные вложения ВИНКов составили 1,33 трлн рублей. В 2016 году этот показатель был равен 1,21 трлн рублей.
ТАСС: последние новости
Акционирование "Почты России" может произойти в конце 2018 - начале 2019 года Новак пока не видит необходимости в переговорах с Шефчовичем по газу и Украине Добыча "Газпрома" в I квартале выросла на 5,4%
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост71
Поплавская сорвала шоу на НТВ93
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ169
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая255
В Москву придет аномальное потепление16
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова
Шоу-бизнес
00:45
Рыба-монстр с человеческими зубами
Общество
02:58
В Москву придет аномальное потепление
Общество Новости Москвы
03:15
Стала известна судьба домашних животных Скрипалей
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение