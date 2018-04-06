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Минэнерго не будет участником переговоров «Газпрома» и «Нафтогаза»
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Минэнерго не будет участником переговоров «Газпрома» и «Нафтогаза» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что Минэнерго не планирует участвовать в переговорах "Газпрома" и "Нафтогаза" по контракту на транзит газа. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Мы не планируем проводить такие встречи, потому что это предмет обсуждения между коммерческими организациями, и они должны в первую очередь вступить в переговоры между собой и обсуждать технические и экономические детали этих контрактов", — сказал Новак.
Министр добавил, что время для обсуждения этих контрактов еще не наступило, хотя обсуждение может начаться еще до того, как суд примет решение по апелляции.
"В большей степени сейчас идут другие разговоры… Все зависит от условий, которые будут предложены, которые будут обсуждаться", — отметил Новак.
Он также рассказал, что пока не планирует встречу с вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем для обсуждения разногласий «Газпрома» и «Нафтогаза».
Ранее сообщалось, что «Газпром» обжаловал решение арбитража по контракту на транзит газа через Украину.
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