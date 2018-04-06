Регионы Дальнего Востока предусмотрели в своих бюджетах на 2018 год около 700 млн руб. на дотацию пригородных железнодорожных маршрутов

Субсидии, предусмотренные в региональных бюджетах на покрытие убытков перевозчикам от организации социально значимых пригородных маршрутов, составляют 687,5 млн руб. В том числе Приморье предусмотрело 293,6 млн, Еврейская автономная область — 32,7 млн, Амурская область — 101,4 млн, Сахалин — 181,3 млн, Хабаровский край — 78,6 млн руб. Между тем этих средств может не хватить для полного покрытия выпадающих доходов пригородных компаний. Убытки по итогам года прогнозируются на уровне 756,2 млн руб. Пригородные перевозки на Дальнем Востоке выполняют АО «Пассажирская компания Сахалин» и АО «Экспресс Приморья». Последняя (кроме Приморского края она оказывает услуги в Хабаровском крае, ЕАО и Амурской области) в 2017 году отправила около 6 млн пассажиров, пассажирооборот перевозчика составил 291 млн пасс. -км. Средняя дальность поездки достигла 49,2 км (в 2016 г. — 48,5 км). Доходы «Экспресса Приморья» от перевозок достигли 702 млн руб.