«Снежинский» начал выпуск дебетовых карт «Мир Привилегия»

Банк «Снежинский» приступил к выпуску дебетовых карт «Мир Привилегия» с технологией бесконтактной оплаты. Ежегодная стоимость обслуживания составляет 500 рублей.

На остаток собственных средств на картсчете начисляются проценты в размере 0,01% годовых.

Комиссия за снятие наличных в банкоматах и кассах банка взимается в размере 0,5% от суммы, минимум 10 рублей, в устройствах других кредитных организаций плата составляет 1%, минимум 90 рублей.

Марина Вербицкая. «Срок действия пластика — три года. Стоимость СМС-информирования составляет 70 рублей в месяц», — добавляет эксперт по банковским продуктам Банки.ру

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