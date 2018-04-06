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«Снежинский» начал выпуск дебетовых карт «Мир Привилегия»
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«Снежинский» начал выпуск дебетовых карт «Мир Привилегия» 

Банки.ру 27 минут назад
Банк «Снежинский» приступил к выпуску дебетовых карт «Мир Привилегия» с технологией бесконтактной оплаты. Ежегодная стоимость обслуживания составляет 500 рублей.
На остаток собственных средств на картсчете начисляются проценты в размере 0,01% годовых.
Комиссия за снятие наличных в банкоматах и кассах банка взимается в размере 0,5% от суммы, минимум 10 рублей, в устройствах других кредитных организаций плата составляет 1%, минимум 90 рублей.
«Срок действия пластика — три года. Стоимость СМС-информирования составляет 70 рублей в месяц», — добавляет эксперт по банковским продуктам Банки.ру Марина Вербицкая.
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