Депутаты Волгограда предложат Госдуме и правительству поправки в Налоговый кодекс 

Волгоградская областная Дума начала подготовку обращения в Госдуму и правительство с предложением внести изменения в Налоговый кодекс. Парламентарии предлагают усовершенствовать законодательство, связанное с деятельностью консолидированных групп налогоплательщиков (КГН): из-за действующих правовых норм бюджет региона за четыре года недополучил 16,7 млрд рублей, сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу облдумы.
«Вместе с финансовым блоком администрации Волгоградской области мы уже больше года упорно занимаемся этой проблемой. Наш регион с введением КГН потерял значительные суммы из доходов своего бюджета, которые вынужден компенсировать взятием кредитов», — пояснил Илья Кошкарёв, председатель комитета облдумы по бюджету и налогам.
Убытки, которые создание КГН принесло региональному бюджету, компенсируются лишь частично. С 2012 по 2016 годы за счёт дотаций от Минфина удалось восполнить менее четверти недополученной суммы. Поэтому волгоградские депутаты предлагают внести в Налоговый кодекс правки, призванные уточнить механизм распределения сумм налога на прибыль от консолидированных групп.
КГН — это добровольные объединения предприятий, выплачивающих налог на прибыль не поодиночке, а с общего финансового результата всей группы. Такая схема позволяет снизить налоговую нагрузку на бизнес, сейчас в России действуют более десяти КГН: к ним относятся такие крупные налогоплательщики, как «Лукойл», «Северсталь», «Газпром», «Роснефть» и др.
Ранее в феврале 2018 года министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на Российском инвестиционном форуме в Сочи, подчеркнул, что институт КГН должен сохраниться, но подвергнуться более жёсткому регулированию. По итогам совещания в правительстве РФ был принят ряд решений, связанных с реализацией механизма КГН, в том числе продлён мораторий на создание новых консолидированных групп.