Новак не планирует встречи с Шефчовичем по спору «Нафтогаза» и «Газпрома»

"С Шефчовичем мы часто встречаемся, в контакте находимся. В данный момент у нас пока нет никаких договоренностей, что нам нужно встретиться. Мы считаем, что в данный момент коммерческие структуры должны проводить между собой консультации", — сказал Новак.

По его словам, если такая встреча понадобится, она может быть организована достаточно быстро. «Но в настоящий момент пока нет в этом необходимости, на мой взгляд», — заключил он.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. «Газпром» заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с одной стороны обжалует их, а с другой — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд. В начале марта «Газпром» направил «Нафтогазу» официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов.