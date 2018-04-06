Новак не планирует встречи с Шефчовичем по спору «Нафтогаза» и «Газпрома» 

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Министр энергетики РФ Александр Новак сказал журналистам, что пока не планирует встречу с вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем для обсуждения разногласий "Газпрома" и "Нафтогаза", так как разрешение этого спора находится в компетенции компаний.
"С Шефчовичем мы часто встречаемся, в контакте находимся. В данный момент у нас пока нет никаких договоренностей, что нам нужно встретиться. Мы считаем, что в данный момент коммерческие структуры должны проводить между собой консультации", — сказал Новак.
По его словам, если такая встреча понадобится, она может быть организована достаточно быстро. «Но в настоящий момент пока нет в этом необходимости, на мой взгляд», — заключил он.
Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. «Газпром» заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с одной стороны обжалует их, а с другой — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд. В начале марта «Газпром» направил «Нафтогазу» официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов.
"Газпром" и «Нафтогаз» в конце марта провели переговоры по расторжению контрактов на поставку и транзит газа. Также в марте «Газпром» обжаловал в суде Швеции решения арбитража Стокгольма по искам с «Нафтогазом» по контрактам на поставку и транзит газа.