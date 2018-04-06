Росатом уже инвестировал около $3 млрд в строительство АЭС «Аккую» в Турции

"Уже проинвестировано порядка $3 млрд, то есть выделено средств для реализации этого проекта. Этого вполне достаточно, чтобы стройка шла", — сказал он, отмечая на вопрос, может ли повлиять на реализацию проекта отсутствие в нем иностранных инвесторов, которых ищет Росатом.

Ранее сообщалось, что общая стоимость строительства атомной электростанции составляет $20 млрд Проект полностью финансируется российской стороной и, в соответствии с межправительственным соглашением, 49% в проекте могут быть проданы внешним инвесторам. Росатом ведет переговоры с пулом потенциальных инвесторов по их вхождению в проект.

По словам Новака, Минэнерго РФ надеется, что договоренность о вхождении иностранных инвесторов в капитал проектной компании Росатома, реализующей строительство АЭС «Аккую» в Турции, будет достигнута в ближайшее время.

"Надеемся, что с учетом последних переговоров, двухдневной давности, и продолжения работы Росатома с турецкими партнерами эти решения [о привлечении иностранных инвесторов в проект] будут в ближайшее время приняты и найдены", — сказал глава Минэнерго РФ.

Не обязанность, а возможность

Министр добавил, что на данный момент Росатом продолжает вести с потенциальными инвесторами коммерческие переговоры. Он напомнил, что Росатом отдает предпочтение турецким компаниям, в частности, компаниям с государственным участием.

При этом Новак подчеркнул, что если иностранные инвесторы не войдут в проект, это не повлияет на сроки строительства станции и не приведет к недофинансированию проекта. «Не найдут — значит будут привлекаться средства „Аккую Нуклеар“ (проектная компания — прим. ред.). Это проект окупаемый, он экономически эффективный», — заявил глава Минэнерго.

"Это не обязательное условие реализации этого проекта, это возможность. И в рамках этой возможности идет поиск партнеров. Никакой критической даты в этом смысле нет", — добавил министр.

О станции

Росатом 3 апреля осуществил заливку «первого бетона» АЭС «Аккую» с четырьмя энергоблоками ВВЭР-1200. Соглашение о строительстве станции Россия и Турция заключили в мае 2010 года.

Летом 2017 года Росатом договорился о продаже 49% в проектной компании, реализующей строительство АЭС «Аккую», консорциуму Cengiz — Kolin — Kalyon. Документ о вхождении этих компаний в проект планировалось подписать до конца 2017 года, однако в начале 2018 года стало известно, что Kolin и Kalyon приостановили переговоры о вхождении в проект. Росатом приступил к переговорам с пулом других потенциальных инвесторов, в числе которых называлась турецкая государственная энергетическая компания Euas. Также продолжаются переговоры с Cengiz о вхождении в проект строительства АЭС в Турции.