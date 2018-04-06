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Минэнерго выступает за стабильный уровень дивидендов «Газпрома»
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Минэнерго выступает за стабильный уровень дивидендов «Газпрома» 

ТАСС 43 минуты назад
МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Минэнерго РФ выступает за стабильный уровень дивидендных выплат "Газпрома", вне зависимости от ситуации на рынке. Об этом журналистам заявил министр энергетики Александр Новак, который является членом совета директоров газового холдинга.
"Наша позиция в том, что для акционеров выгодно, если колебания уровня дивидендов будут очень низкими, то есть дивиденды выплачивались бы на стабильном уровне, независимо от конъюнктуры, от волатильности. Чтобы в хороший или плохой год был стабильный уровень, который может, конечно, чуть повышаться при увеличении инвестиционной привлекательности акций. Мы считаем, что тут должна быть стабильность", — сказал он.
Ранее замглавы правления «Газпрома» Андрей Круглов говорил, что правление газового холдинга будет предлагать направить на дивиденды по итогам 2017 года ту же сумму, что и годом ранее.
Дивиденды «Газпрома» по итогам 2016 года составили 190,3 млрд рублей или 20% от чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). В Минфине же рассчитывают, что «Газпром» наряду с другими госкомпаниями будет обязан увеличить дивидендные выплаты до 50% от чистой прибыли по МСФО, заявлял министр финансов РФ Антон Силуанов.
По словам президента РФ Владимира Путина, решение о размере дивидендов «Газпрома» будет приниматься исходя из реальных денежных потоков компании, а не из результатов по МСФО.
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