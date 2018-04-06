Минэнерго выступает за стабильный уровень дивидендов «Газпрома»

"Наша позиция в том, что для акционеров выгодно, если колебания уровня дивидендов будут очень низкими, то есть дивиденды выплачивались бы на стабильном уровне, независимо от конъюнктуры, от волатильности. Чтобы в хороший или плохой год был стабильный уровень, который может, конечно, чуть повышаться при увеличении инвестиционной привлекательности акций. Мы считаем, что тут должна быть стабильность", — сказал он.

Ранее замглавы правления «Газпрома» Андрей Круглов говорил, что правление газового холдинга будет предлагать направить на дивиденды по итогам 2017 года ту же сумму, что и годом ранее.

Антон Силуанов. Дивиденды «Газпрома» по итогам 2016 года составили 190,3 млрд рублей или 20% от чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). В Минфине же рассчитывают, что «Газпром» наряду с другими госкомпаниями будет обязан увеличить дивидендные выплаты до 50% от чистой прибыли по МСФО, заявлял министр финансов РФ

По словам президента РФ Владимира Путина, решение о размере дивидендов «Газпрома» будет приниматься исходя из реальных денежных потоков компании, а не из результатов по МСФО.