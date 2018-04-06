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Петербургская компания решила обанкротить связанное с Магомедовыми пароходство
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Петербургская компания решила обанкротить связанное с Магомедовыми пароходство 

Ведомости 2 часа назад
Фото: Ведомости
Управляющая компания «Арсагера» сообщила о планах обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании Дальневосточного морского пароходство (ДВМП, головная компания группы Fesco) банкротом в связи с наличием у него признаков несостоятельности. Об этом говорится в уведомлении на портале Федресурс.
«Заявление подано в связи с тем, что ДВМП не исполняет решение Арбитражного суда по облигациям серии БО-01», — уточнил в беседе с «Интерфаксом» заместитель председателя правления «Арсагеры» Евгений Чистилин. По его словам, долги компании составляют 2,7 млн рублей. Соответствующее решение о подаче заявления принято из-за отсутствия инициативы ДВМП о погашении долгов, уточняет компания.
Fesco — один из крупнейших в России собственников и операторов портовой инфраструктуры. Группа «Сумма», совладельцами которой являются Зиявудин Магомедов и его старший брат Магомед, владеет 32,5% акций головной компании холдинга — ПАО «Дальневосточное морское пароходство». Еще 23,8% — у GHP Group, 17,4% — у TPG, 4,9% — у East Capital.
Совладельцы группы «Сумма» Магомедовы подозреваются в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ), особо крупной растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ), в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения, и создании организованного преступного сообщества (часть 1 статьи 210). Фигуранты были задержаны 30 марта. Позже их арестовали по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. Свою вину они отрицают.
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