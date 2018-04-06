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Дальневосточное морское пароходство, принадлежащее компании Зиявудина Магомедова, могут обанкротить
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Дальневосточное морское пароходство, принадлежащее компании Зиявудина Магомедова, могут обанкротить 

«Это Кавказ» 44 минуты назад
Фото: «Это Кавказ»
Управляющая паевыми инвестиционными фондами компания «Арсагера» готовит иск о банкротстве Дальневосточного морского пароходства (ДВМП), которое является ключевой структурой группы Fesco и принадлежит «Сумме» Зиявудина Магомедова, арестованного в Москве.
«Управляющая компания «Арсагера» сообщает о своем намерении обратиться в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании ПАО «ДВМП» несостоятельным (банкротом) в связи с наличием у него признаков несостоятельности (банкротства)», — сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц.
Дагестанский миллиардер и совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов 31 марта были заключены под стражу по решению Тверского суда. Бизнесменов обвиняют в хищении 2,5 миллиарда рублей.
Состояние Зиявудина Магомедова оценивается в 1,4 миллиарда долларов, в 2017 году он занимал 63-е место в списке Forbes. Главным активом бизнесмена является группа компаний «Сумма» — холдинг, объединяющий компании, занятые в портовой логистике, инжиниринге, строительстве, телекоммуникационном и нефтегазовом секторах.
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