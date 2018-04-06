Дальневосточное морское пароходство, принадлежащее компании Зиявудина Магомедова, могут обанкротить

«Управляющая компания «Арсагера» сообщает о своем намерении обратиться в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании ПАО «ДВМП» несостоятельным (банкротом) в связи с наличием у него признаков несостоятельности (банкротства)», — сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц.

Дагестанский миллиардер и совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов 31 марта были заключены под стражу по решению Тверского суда. Бизнесменов обвиняют в хищении 2,5 миллиарда рублей.