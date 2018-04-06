Глава «ФК Открытие» анонсировал создание банка плохих активов в июле

Банк непрофильных и плохих активов на базе банка «Траст» будет создан в июле 2018 года. Об этом сообщил в интервью РБК-ТВ председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов.

«Мы рассчитываем, что само по себе создание этой организации потребует от нас квартал примерно. То есть в середине года, в июле, банк непрофильных активов должен уже заработать и получить как раз на свой баланс ряд тех самых непрофильных для «Открытия», Бинбанка Промсвязьбанка активов», — сказал он.

По словам Задорнова, суммарный объем передаваемых активов пока не определен. В настоящее время идет анализ активов каждого из банков с привлечением экспертов и аудиторов.

«Что точно уйдет, уже сейчас можно сказать. Ясно, что задолженность именно бывших собственников перед банками точно уйдет в этот банк, уйдет ряд девелоперских компаний и земельный банк, с ними связанный, поскольку это специальная деятельность, требующая отдельного управления. Туда, по всей видимости, перейдет ряд промышленных активов в лесной отрасли, сельскохозяйственного назначения», — подвел итог Задорнов.