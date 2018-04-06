Новак пока не видит необходимости в переговорах с Шефчовичем по газу и Украине 

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Министр энергетики РФ Александр Новак пока не видит необходимости в проведении переговоров с заместителем председателя Еврокомиссии (ЕК) по делам Энергосоюза Марошем Шефчовичем по вопросу спора России с Украиной по газу. Об этом министр сообщил сегодня журналистам.
"Если понадобится, мы очень быстро с ним можем встретиться. Пока такой необходимости нет", — сказал Новак.
Ранее сообщалось об организации в ближайшее время встречи Новака и Шефчовича.
На предыдущей встрече стороны обсудили намерение Украины провести арест активов "Газпрома" по всему миру в случае невыполнения компанией постановления Стокгольмского арбитражного суда, сообщал ТАСС европейский дипломатический источник, знакомый с ходом переговоров. По его словам, Шефчович узнал от Новака о планах украинской стороны арестовать активы «Газпрома» и выразил свое недоумение. Замглавы ЕК заверил российского министра в том, что «украинцы обещали этого не делать».
"Газпром" начал в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом Украины» на поставку и транзит газа. Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что холдинг вынужден немедленно начать судебную процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом", так как Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с «Нафтогазом».