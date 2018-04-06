Новак пока не видит необходимости в переговорах с Шефчовичем по газу и Украине

"Если понадобится, мы очень быстро с ним можем встретиться. Пока такой необходимости нет", — сказал Новак.

Ранее сообщалось об организации в ближайшее время встречи Новака и Шефчовича.

На предыдущей встрече стороны обсудили намерение Украины провести арест активов "Газпрома" по всему миру в случае невыполнения компанией постановления Стокгольмского арбитражного суда, сообщал ТАСС европейский дипломатический источник, знакомый с ходом переговоров. По его словам, Шефчович узнал от Новака о планах украинской стороны арестовать активы «Газпрома» и выразил свое недоумение. Замглавы ЕК заверил российского министра в том, что «украинцы обещали этого не делать».