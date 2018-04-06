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Минэнерго ожидает добычу газа в России в 2018 году на уровне прошлого года
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Минэнерго ожидает добычу газа в России в 2018 году на уровне прошлого года 

Rambler News Service 18 минут назад
Минэнерго прогнозирует добычу газа в России в 2018 году на уровне прошлого года — 691,1 млрд кубометров, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
«По газу мы ориентируемся на результат прошлого года, когда у нас было 691,1 млрд кубометров. Хотя все будет зависеть от ситуации с погодными условиями», — сказал министр.
«По экспорту (трубопроводного газа) ожидаем в 2018 году 210-220 млрд кубометров», — уточнил Новак.
По данным Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК), добыча газа в России в 2017 году выросла по сравнению с показателем 2016 года на 7,9% и составила 690,502 млрд кубометров.
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