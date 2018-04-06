Минэнерго прогнозирует объем инвестиций в нефтедобычу в РФ в 2018 году на уровне 1,3 трлн рублей 

Минэнерго РФ прогнозирует объем инвестиций в нефтедобычу в России в 2018 году на уровне 1,3 трлн рублей, что соответствует показателю прошлого года, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
«Мы ориентируемся на 1,3 трлн рублей капитальных вложений ВИНКов (вертикально-интегрированных нефтяных компаний. — RNS) в нефтедобычу», — сказал министр.
Новак отметил, что в прошлом году был большой прирост инвестиций — порядка 10%.
«Даже сохранение этого уровня инвестиций — уже хороший показатель, но, возможно, будет и чуть больше», — сказал он.