Минэнерго прогнозирует объем инвестиций в нефтедобычу в РФ в 2018 году на уровне 1,3 трлн рублей

«Мы ориентируемся на 1,3 трлн рублей капитальных вложений ВИНКов (вертикально-интегрированных нефтяных компаний. — RNS) в нефтедобычу», — сказал министр.

Новак отметил, что в прошлом году был большой прирост инвестиций — порядка 10%.

«Даже сохранение этого уровня инвестиций — уже хороший показатель, но, возможно, будет и чуть больше», — сказал он.