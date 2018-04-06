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Минэнерго прогнозирует рост добычи угля в России в 2018 году на 0,3%
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Минэнерго прогнозирует рост добычи угля в России в 2018 году на 0,3% 

Rambler News Service 20 минут назад
Добыча угля в России в 2018 году может вырасти на 0,3% по сравнению с показателем прошлого года и составить 410 млн тонн, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
«По углю ориентируемся на 410 млн тонн, возможно, будет и больше», — сказал он.
По словам Новака, экспорт угля может составить 187-188 млн тонн.
«Экспорт угля ожидается где-то в 187-188 млн тонн», — отметил министр.
Согласно данным Минэнерго, в 2017 добыча угля увеличилась на 5,7% и составила 408,9 млн тонн, экспорт вырос на 14,8% и составил 186,3 млн тонн.
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