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«Русгидро» готово направить на дивиденды за 2017 год половину прибыли
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«Русгидро» готово направить на дивиденды за 2017 год половину прибыли 

Ведомости 55 минут назад
Фото: Экспресс-газета
«Русгидро» готово выплатить акционерам по итогам 2017 г. половину прибыли по МСФО, сообщил журналистам гендиректор компании Николай Шульгинов.
«Мы рассчитываем, что мы получим директиву [от правительства о направлении на дивиденды] 50% от прибыли по МСФО, — сказал он (цитата по ТАСС). — Мы обязаны будем соблюдать».
В 2017 г. прибыль компании по МСФО составила 24 млрд руб., по РСБУ — 36,15 млрд руб. В результате дивиденды могут составить 12 млрд руб.
По итогам 2016 г. «Русгидро» направило на дивиденды 19,88 млрд руб. или 50% прибыли по МСФО.
Энергетический холдинг «Русгидро» (60,6% принадлежит государству, 13,3% — банку ВТБ) объединяет более 90 объектов возобновляемой энергетики в России и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций «Русгидро», включая Богучанскую ГЭС, составляет 39 ГВт.
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