Eni хочет продать долю в месторождении в Мексике

Москва, 6 апреля — «Вести. Экономика». Итальянская нефтяная компания Eni SpA ведет переговоры о продаже доли в гигантском нефтяном месторождении в Мексике компании Qatar Petroleum International. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Фото: EPA/Alejandro Ernesto

Eni, которая сейчас владеет 100% нефтяного месторождения в заливе Кампече и рассчитывает начать добычу в начале 2019 г., продаст 20-35% компании Qatar Petroleum. Eni также ведет переговоры с другими потенциальными покупателями, рассказали собеседники агентства. Итальянская компания стремится продать долю в месторождении, чтобы финансировать будущие разработки и поддерживать дивиденды.Eni открыла крупное месторождение нефти в заливе Кампече у побережья Мексики, получив право работать на этом участке благодаря победе в тендере в 2015 г.

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"Роснефть" и Eni нашли углеводороды в Черном море Белый дом разрешил Eni бурение на Аляске Если переговоры пройдут успешно, Qatar Petroleum получит долю в проекте, включающем месторождения «Амока», «Мизтон» и «Текоалли» в Мексиканском заливе. По оценкам Eni, в этом районе может содержаться эквивалент 2 млрд баррелей нефти.Eni входит в число европейских нефтяных компаний, проявляющих большой интерес к Мексике, которая открыла свою нефтяную промышленность в 2013 г., завершив период государственной монополии на разведку и добычу. По результатам тендера в прошлом месяце право работы на блоке получили британская BP Plc, французская Total SA, испанская Repsol SA, российский «ЛУКойл» и немецкая DEA Deutsche Erdoel AG. Следующие тендеры пройдут в июле и сентябре — до окончания срока полномочий президента Мексики Энрике Пенья Ньето.