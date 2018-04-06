ЗВР Белоруссии уменьшились до $6,994 млрд

Москва , 6 апреля — «Вести. Экономика». Золотовалютные резервы (ЗВР) Белоруссии составили к 1 апреля $6 млрд 994,6 млн, сообщает Национальный банк Белоруссии (НББ). К 1 января объем ЗВР составлял $7 млрд 315,3 млн Таким образом, объем резервов уменьшился в I квартале на $320,7 млн (— 4,4%).

В том числе в марте ЗВР сократились на $98,8 млн (— 1,4%) после увеличения в феврале на $616,1 млн (+ 9,5%). НББ объясняет сокращение ЗВР в марте плановым погашением внешних и внутренних обязательств правительства и НББ на $415 млн "Поддержанию уровня международных резервных активов в марте способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, поступление средств от продажи на внутреннем рынке Национальным банком и министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте, покупка иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», а также увеличение стоимости монетарного золота", — сообщает НББ.

В 2017 г. ЗВР Белоруссии увеличились на 48,5% (на $2,4 млрд) до $7 млрд 315,3 млн В соответствии с основными направлениями денежно-кредитной политики НББ на 2018 г. объем ЗВР на 1 января 2019 г. должен составить не менее $6 млрд с учетом погашения внутренних и внешних обязательств в иностранной валюте.