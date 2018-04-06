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Денежная база РФ в узком определении в марте выросла на 115,2 млрд рублей
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Денежная база РФ в узком определении в марте выросла на 115,2 млрд рублей 

Банки.ру 48 минут назад
Денежная база РФ в узком определении на 1 апреля составила 9,543 трлн рублей против 9 трлн 427,8 млрд на 1 марта 2018 года. Такие данные приводятся на сайте Центробанка.
Таким образом, за месяц показатель повысился на 115,2 млрд рублей.
Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемых в ЦБ.
По данным регулятора, объем наличных денег кредитных организаций в обращении вне Банка России в марте увеличился с 9 трлн 113,7 млрд до 9,231 трлн рублей, при этом объем обязательных резервов банков в ЦБ сократился с 314 млрд до 312 млрд
За последнюю отчетную неделю, охваченную статистикой ЦБ (с 23 марта по 30 марта), денбаза в узком определении сократилась на 75 млрд рублей: с 9,618 трлн до 9,543 трлн.
Еженедельные значения показателя денежной базы в узком определении приводятся на конец отчетной даты, ежемесячные — на начало.
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