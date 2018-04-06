Фонд непрофильных и «плохих» активов на базе банка «Траст» может заработать в июле 

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Фонд непрофильных и «плохих» активов на базе банка «Траст» планирует начать работу в июле 2018 года. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил председатель правления ФК «Открытие» Михаил Задорнов.
"Банк непрофильных активов, под ним целый ряд фондов, будет создан на базе «Траста». Мы рассчитываем, что само создание этой организации потребует от нас квартал примерно, то есть в середине года, в июле, банк непрофильных активов должен заработать и получить на свой баланс ряд непрофильных для «Открытия», Бинбанка, Промсвязьбанка активов", — сказал он.