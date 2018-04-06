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Игорный бизнес принёс бюджету Ставрополья за январь-февраль более 3 млн рублей
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Игорный бизнес принёс бюджету Ставрополья за январь-февраль более 3 млн рублей 

Чемпионат.com 49 минут назад
Налоговые отчисления от игорного бизнеса в бюджет Ставропольского края на 1 марта 2018 года превысили отметку в 3 млн рублей. «Отчёт об исполнении доходов бюджета Ставропольского края» опубликован на сайте Министерства финансов Ставропольского края. Согласно отчёту, на 1 марта исполненные бюджетные назначения по налогу на игорный бизнес составили 3,16 млн рублей. Утверждённые бюджетные назначения на 2018 год в регионе составляют 19,15 млн  Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат. Ставки» в «ВК».
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