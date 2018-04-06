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«Макдональдс» попал на полмиллиона из-за «МакАвто»
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«Макдональдс» попал на полмиллиона из-за «МакАвто» 

Lenta.ru 13 часов назад
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
Арбитражный суд Москвы поддержал решение Роспотребнадзора, обязавшего «Макдональдс» выплатить штраф в размере 550 тысяч рублей за нарушения при реализации продукции через «МакАвто» и «МакЭкспресс». Об этом сообщается на сайте московского управления надзорного ведомства.
По данным Роспотребнадзора, нарекания к работе сети общественного питания вызвало отсутствие декларации о соответствии на продукцию. Кроме того, как считают сотрудники управления, «Макдональдс» должен был маркировать фастфуд, реализуемый через «быстрые окна». Иными словами, каждая упаковка должна была сопровождаться информацией о дате изготовления, сроке годности, условиях хранения и составе.
Компания не согласилась с решением ведомства и решила оспорить полумиллионный штраф в суде, однако потерпела неудачу. Суд признал решение Роспотребнадзора законным.
Проверки в отношении ресторанов сети начали проводить в ноябре 2017 года. Тогда был выявлен ряд нарушений, в том числе недопустимое содержание кишечной палочки в салате «Цезарь» в одном из заведений. Также говорилось о нарушении температурного режима хранения нарезанных помидоров.
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