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Председатель правления НБД-Банка выступил на съезде Ассоциации банков РФ
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Председатель правления НБД-Банка выступил на съезде Ассоциации банков РФ 

АиФ Нижний Новгород 29 минут назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Председатель правления НБД-Банка Александр Шаронов выступил на съезде Ассоциации российских банков, который состоялся в Москве 3 апреля, сообщает пресс-служба компании.
Основная тема, вынесенная на обсуждение делегатов и гостей съезда в этом году, — «Банковская система при переходе к цифровой экономике». Съезд открыл и выступил с докладом президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.
Председатель правления НБД-Банка, председатель совета Нижегородской банковской ассоциации Александр Шаронов в своем выступлении обратил внимание участников съезда на значимость государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и высказал предложения по эффективной реализации данной программы.
«Подобные встречи представителей власти и банковской сферы — это важный шаг в выстраивании цивилизованных рыночных отношений, обмене видением и выработке стратегии дальнейшего развития экономики страны. По нашему общему убеждению, крайне важно сегодня создать комфортную среду для кредитования малого и среднего предпринимательства. И, как справедливо отметил Гарегин Ашотович, регулятору необходимо побороть серьезные недостатки российской банковской системы. Для этого был предложен ряд мер, таких как увеличение объема рефинансирования банков под залог прав требований по кредитам, выданным МСП, расширение перечня банков, взаимодействующих с институтами развития, внедрение льгот при создании резервов по ссудам, выданным МСП и другое», — подчеркнул Александр Шаронов.
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