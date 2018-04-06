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Гендиректор «Суммы» не пришла на совет директоров «Трансконтейнера»
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Гендиректор «Суммы» не пришла на совет директоров «Трансконтейнера» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Генеральный директор группы «Сумма» Лейла Маммедзаде не пришла на заседание совета директоров российского железнодорожного контейнерного оператора «Трансконтейнер». Об этом сообщает РИА «Новости».
"Представителя группы «Сумма» — генерального директора группы «Сумма» Лейлы Маммедзаде — на совете директоров не было. Причина нам неизвестна", — заявили в «Трансконтейнере».
Уточняется, что всего у группы «Сумма» в совете директоров «Трансконтейнера» три представителя. Помимо Маммедзаде, первый заместитель гендиректора группы Александр Панченко и председатель совета директоров GHP Group Марк Гарбер.
"Представитель группы «Сумма» — Александр Панченко — был на совете директоров «Трансконтейнера» в пятницу. Марк Гарбер — участвовал в совете директоров по телефону", — отметили в «Трансконтейнере».
Ранее сообщалось, что суд арестовал деньги братьев Магомедовых.
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