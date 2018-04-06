США увеличили импорт товаров из России на 17%

Объем российского импорта в США увеличился на 17% за год. Об этом сообщает RT со ссылкой на отчет торгового представительства США.

"Торговый дефицит США с Россией в 2017 году составил $10 млрд, увеличившись на 14,5% ($1,3 млрд) по сравнению с 2016 годом. Объем американского товарного экспорта в Россию вырос на 20,6% ($1,2 млрд) по сравнению с предыдущим годом и составил $7 млрд В то же время объем российского импорта в США составил $17 млрд, увеличившись за год на 17%", — сказано в отчете.

По словам руководителя Центра политэкономических исследований Василия Колташова, значительная разница между импортом из России и экспортом объясняется тем, что американское производство имеет слабые конкурентные позиции на данный момент.

Ранее сообщалось, что пищевой экспорт России вырос более чем на 20%.