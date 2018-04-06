В Башкирии реализуют два экологических проекта на сумму более 3,4 млрд 

Сегодня, 6 апреля, в перечень приоритетных инвестпроектов Башкирии включены два новых объекта. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики. Первый инвестпроект заключается в поддержании производственных мощностей АО «Сибайский ГОК» и Сибайского филиала АО «Учалинский ГОК», и строительстве дополнительной ёмкости для складирования и хранения отходов переработки медьсодержащих руд на Сибайской обогатительной фабрике. Это позволит снизить негативное воздействие на окружающую среду. Общий объем инвестиций составит 3,4 млрд рублей. Здесь создадут 14 рабочих мест. Проект реализуют до 2019 года. Второй инвестиционный проект направлен на реконструкцию сооружений по очистке шахтных и подотвальных вод Сибайского и Камаганского месторождений.
Общий объем инвестиций — 239,1 млн рублей. Проект реализуют до 2021 года.