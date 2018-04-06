Ещё
В Башкирии реализуют два экологических проекта на сумму более 3,4 млрд
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ

В Башкирии реализуют два экологических проекта на сумму более 3,4 млрд 

АиФ-Уфа 50 минут назад
Фото: АиФ-Уфа
Сегодня, 6 апреля, в перечень приоритетных инвестпроектов Башкирии включены два новых объекта. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики. Первый инвестпроект заключается в поддержании производственных мощностей АО «Сибайский ГОК» и Сибайского филиала АО «Учалинский ГОК», и строительстве дополнительной ёмкости для складирования и хранения отходов переработки медьсодержащих руд на Сибайской обогатительной фабрике. Это позволит снизить негативное воздействие на окружающую среду. Общий объем инвестиций составит 3,4 млрд рублей. Здесь создадут 14 рабочих мест. Проект реализуют до 2019 года. Второй инвестиционный проект направлен на реконструкцию сооружений по очистке шахтных и подотвальных вод Сибайского и Камаганского месторождений.
Общий объем инвестиций — 239,1 млн рублей. Проект реализуют до 2021 года.
АиФ-Уфа: последние новости
Десять новых медучреждений построят в Башкирии до 2020 года В Уфе подорожали бензин и дизельное топливо Где проверить, есть ли долги по налогам и сборам?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая268
Россиянам посоветовали отказаться от доллара313
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова67
«Новичок» оказался родом из-под Саратова209
США отказались дружить с РФ406
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
02:58
В Москву придет аномальное потепление
Общество Новости Москвы
00:18
Сотрудница «Магнита» опрокинула переполненный стеллаж
Другое
03:15
Стала известна судьба домашних животных Скрипалей
В мире
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
31:32
Россиянам посоветовали отказаться от доллара
Экономика Рынки
02:58
Весна будет капризничать
Погода Статьи
05:07
Лукашенко вступился за украинца на «Евровидении»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение