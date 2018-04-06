Кредитор кредитору рознь. Суть претензий бывших корпоративных клиентов Пробизнесбанка

Бывшие корпоративные клиенты Пробизнесбанка считают, что из-за «дочек» этого кредитного учреждения они не могут вернуть свои деньги. Там было 202 тысячи счетов юрлиц.

Часть компаний объединились, у них суммарные требования на 7,5 млрд рублей. В суде первой инстанции им удалось доказать, что долги перед «дочками» более чем на 57 млрд рублей технические и исключить их из реестра. Однако две последующие инстанции встали на сторону АСВ, и вернули требования аффилированных банков в реестр. Почему бывшие корпоративные клиенты сомневаются в реальности долга?

Пробизнес входил в финансовую группу «Лайф». После того, как он прекратил свою работу, оказалось, что наравне с юрлицами, которые держали там свои счета, с громадными требованиями почти на 60 млрд рублей стоят уже экс-дочерние банки. Это «Экспресс-Волга» Газэнергобанк , «Солидарность» и ВУЗ-банк

Происходящее сразу вызвало подозрения у остальных кредиторов, они неоднократно спрашивали у конкурсного управляющего в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ), когда именно произошли эти транзакции и куда в дальнейшем делись эти деньги. Но четкого ответа о причине огромной задолженности перед «дочками» не было, после чего кредиторы отправились в суд.

Парадоксально — само Агентство по страхованию вкладов в начале 2017 года у себя на сайте указало, что отчетность Пробизнесбанка была сфальсифицирована. Но довод, что отчетность в дочерних банках тоже могла быть «нарисована» суд не учел, говорит руководитель инициативной группы активных кредиторов Пробизнесбанка Нерсес Григорян:

Нерсес Григорян руководитель инициативной группы активных кредиторов Пробизнесбанка «То есть в дочерних банках все было красиво, претензий нет, а к должнику самому — получается, считаете, что его отчетность сфальсифицирована. Это противоречит здравой логике, потому что в рамках одной финансовой группы, когда банки, будем считать, активно действительно кредитовали друг друга, но Пробизнес фальсифицировал свою отчетность и лежит с „дырой“, как они заявляют, 85 млрд, в то же время дочерние банки все четко сдавали. Это абсурдно, потому что у них отчетности зеркальные. Нельзя фальсифицировать отражение, а само зеркало выглядит четко. Тем не менее почему-то суд не учел эти доводы».

Интересная подоплека в том, что сам Пробизнесбанк был признан банкротом, а его «дочки» попали под процедуру санации. АСВ предоставило многомиллиардные кредиты, а значит, есть конфликт интересов, считает партнер коллегии адвокатов «Барщевский и партнеры» Павел Хлюстов.

Павел Хлюстов партнер коллегии адвокатов «Барщевский и партнеры» «Санация финансируется в том числе со стороны АСВ: предоставили кредиты, порядка 70 млрд рублей на санацию „дочек“, которые входили в группу „Лайф“. Если мы посмотрим условия генерального соглашения, там есть такой интересный пункт: если санируемые „дочки“ получат от Пробизнесбанка какое-либо удовлетворение, то займ, предоставленный АСВ банком-санатором, досрочно возвращается с повышающим коэффициентом. То есть у АСВ возникла прямая зависимость и интерес в том, чтобы получить деньги из конкурсной массы Пробизнесбанка в пользу дочек. То есть АСВ действовало с конфликтом интересов в этой ситуации. Являясь одновременно конкурсным управляющим Пробизнесбанка, он также был заинтересованным лицом на противоположной стороне, на стороне „дочек“, которые включены были в реестр на 57 млрд».

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей в этом деле участвует в качестве третьего лица. Банкротства банков — серьезная проблема из-за которой страдает бизнес, объясняет руководитель экспертно-правовой службы уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Алексей Рябов

Алексей Рябов руководитель экспертно-правовой службы уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей «В среднем кредиторам удается после банкротства банка вернуть около 2% от тех денег, которые в банке хранились. Действительно, бизнесы с большой долей вероятности уничтожаются. Случаев банкротства достаточно много. Мы специально такую статистику не ведем, но можно говорить о нескольких сотнях тысяч юридических лиц, которые пострадали за последние три-четыре года при банкротстве кредитных организаций. Кто сколько потерял — у всех ситуация разная. Если у организации счет был только в одном банке, то, конечно, эта ситуация катастрофична. Если счета были в нескольких банках, и деньги были распределены, тогда ситуация может быть чуть более легкой, но проблема очень большая».

Пробизнесбанк лишился лицензии два с половиной года назад. Все это время бывшие корпоративные клиенты бьются за потерянные деньги. Удалось вернуть около 19%, а показатель мог быть рекордно высоким — более 80%, если бы решение исключить аффилированные банки из реестра кредиторов устояло в последующих судебных инстанциях.