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«Россети» в 2017 году сократили чистый долг на 3,3% — до 456,2 млрд рублей
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«Россети» в 2017 году сократили чистый долг на 3,3% — до 456,2 млрд рублей 

Rambler News Service 35 минут назад
«Россети» сократили чистый долг по итогам 2017 года на 3,3% по сравнению с показателем на начало года — до 456,2 млрд рублей, говорится в материалах компании. По состоянию на 31 декабря 2016 года чистый долг «Россетей» составлял 471,9 млрд рублей.
Показатель EBITDA увеличился в 2017 году на 18,3% по сравнению с показателем 2016 года и составил 313,7 млрд рублей.
Соотношение чистого долга к EBITDA сократилось с 1,8 в 2016 году до 1,5 в 2017 году.
По итогам 2017 года активы «Россетей» увеличились на 6,3% до 2,409 трлн рублей (на 31 декабря 2016 — 2,267 трлн рублей), главным образом, за счет ввода новых объектов в рамках реализации инвестиционной программы.
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