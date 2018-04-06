Глава группы «Сумма» не пришла на совет директоров «Трансконтейнера»

Тверской суд Москвы в субботу, 31 марта, арестовал до 30 мая Магомеда и Зиявудина Магомедовых. Следственный департамент МВД РФ подозревает Магомедовых в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на сумму 2,5 миллиарда рублей. Совет директоров «Трансконтейнера», в котором 25,07% принадлежит Fesco (входит в группу «Сумма»), в пятницу рассматривает ряд вопросов, в том числе о созыве годового собрания акционеров и выплате дивидендов.

"Представителя группы «Сумма» — генерального директора группы «Сумма» Лейлы Маммедзаде — на совете директоров не было. Причина нам неизвестна", — сообщили в «Трансконтейнере» в пятницу.

Всего у группы «Сумма» в совете директоров «Трансконтейнера» три представителя. Помимо Маммедзаде, первый заместитель гендиректора группы Александр Панченко и председатель совета директоров GHP Group Марк Гарбер

"Представитель группы «Сумма» — Александр Панченко — был на совете директоров «Трансконтейнера» в пятницу. Марк Гарбер — участвовал в совете директоров по телефону", — сообщили в «Трансконтейнере».