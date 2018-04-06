Страховые выплаты вкладчикам рухнувшего «АК Банка» начнут выдавать 11 апреля 

Агентство по страхованию вкладов выбрало агентов для перечисления страховых возмещений вкладчикам самарского «АК Банка», у которого отозвали лицензию. Это Сбербанк и ВТБ.
— Прием заявлений о выплате страхового возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплаты вкладчикам начнутся 11 апреля, — рассказали представители агентства.
Кредитное учреждение лишилось лицензии 29 марта. Причиной, по словам представителей Центробанка, стало неисполнение законов и наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.