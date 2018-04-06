Суд взыскал с аэропорта «Братск» 3 млрд руб в пользу компании, связанной с «Татнефтью» 

Арбитражный суд Москвы по иску компании «РНГО», связанной с "Татнефтью", решил взыскать более 3 миллиардов рублей с иркутского аэропорта «Братск», принадлежащего авиакомпании «ВИМ-Авиа», передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Как пояснил представитель истца, аэропорт выступил поручителем по кредиту в размере 3 миллиарда рублей, выданному авиакомпании банком «Зенит». После нескольких нарушений кредитного договора от заемщика, а затем и от поручителя потребовали досрочно погасить оставшуюся сумму, проценты и пени. Банк «Зенит» уступил право требования по кредиту компании «РНГО».
Арбитраж Москвы 29 марта полностью удовлетворил аналогичный иск «РНГО», адресованный самой «ВИМ-Авиа».