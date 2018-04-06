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Рубль подешевел к доллару и евро
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Рубль подешевел к доллару и евро
Деловая газета «Взгляд»
48 минут назад
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Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу вырос на 16 копеек — до 57,87 рубля, курс евро поднялся на 15 копеек и составил 70,77 рубля.
Стоимость нефти с утра колебалась около 67,8 доллара за баррель по марке Brent, передает
РИА «Новости»
.
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