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Рубль подешевел к доллару и евро
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Рубль подешевел к доллару и евро 

Деловая газета «Взгляд» 48 минут назад
Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу вырос на 16 копеек — до 57,87 рубля, курс евро поднялся на 15 копеек и составил 70,77 рубля.
Стоимость нефти с утра колебалась около 67,8 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».
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