36-летний ярославский банкир набрал в кредит 223 миллиона рублей и сбежал

И на что такие деньги потребовались? Руководитель банка набрал кредитов на сумму свыше 223 миллионов рублей. А чтобы не отдавать, уехал из Ярославской области . Мужчину объявили в федеральный розыск.

Полицейские установили, что руководитель банка с выгодой для себя и своих компаньонов заключил договоры уступки прав требований с обществом с ограниченной ответственностью, имеющим признаки фиктивного юридического лица. Также руководитель банка взял в кредит 44 миллиона рублей. У него уже были задолженности по другим кредитам, однако проверка его кредитной истории прошла формально. Общая сумма кредитов превысила 223 миллиона рублей.

— 36-летнего мужчину, объявленного в федеральный розыск, удалось задержать. Он заключён под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются другие лица, причастные к этому преступлению, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Мужчине ещё повезло, что за него не взялись коллекторы. Они могут и подъезд должнику поджечь.